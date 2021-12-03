Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray ile Altay 18 yıl sonra karşı karşıya
Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:56

Galatasaray ile Altay 18 yıl sonra karşı karşıya

AA
Galatasaray ile Altay 18 yıl sonra karşı karşıya

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk edecek. İki takım tam 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 82 lig maçında sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet aldı. Galatasaray'ın attığı 141 gole Altay 56 golle karşılık verdi. İstanbul'daki maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayılarında 25-6 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı.

Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu.

Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.

18 YIL SONRA İLK RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Araçta saklambaç oyunu! SABAH iddiaların peşine düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray ile Altay 18 yıl sonra karşı karşıya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA