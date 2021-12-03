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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Lig faktörüyle Farioli önde

Lig faktörüyle Farioli önde
VITOR Pereira'nın, Göztepe beraberliği ile kredisi biterken, Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı konusunda papatya falları açılmaya başlandı. Yönetim geçen sezon da isteyip alamadığı Bilic'i ilk sıraya yazmış olsa da ocak ayında boşa çıkacak Hırvat hocada bir sorun yaşanması ihtimaline karşılık Karagümrük'ün çalıştırıcısı Francesco Farioli, öne çıkmış durumda. 32 yaşındaki teknik adamın 2020 yazından bu yana Süper Lig'de çalışması, Türk futbolunu tanıyor olması da artı olarak görülüyor.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Sistem mi, hedef mi?
Fenerbahçe genç bir kadro kurdu ve bu oyuncu grubunu doğru yönetecek, iyi iletişim kuracak, geliştirecek bir teknik adam seçmeli. Çünkü bu senenin şampiyonluk hesapları artık imkansıza yakın. Yeni gelecek hocayla hedef mi kovalayacak yoksa önümüzdeki sezonlar için bir sistem mi yaratacak; bu karar verilmeli. Slaven Bilic ile iddialı olursunuz, Francesco Farioli'yle gelişirsiniz. Üstünde sonuç stresi olmadığında genç İtalyan'ın Karagümrük'te neler yaptığı ortada. Ne karar verirlerse versinler Türkiye'nin dinamiklerine hakim, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam bulmalılar.

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Lig faktörüyle Farioli önde
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