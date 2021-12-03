Lig faktörüyle Farioli önde

VITOR Pereira'nın, Göztepe beraberliği ile kredisi biterken, Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı konusunda papatya falları açılmaya başlandı. Yönetim geçen sezon da isteyip alamadığı Bilic'i ilk sıraya yazmış olsa da ocak ayında boşa çıkacak Hırvat hocada bir sorun yaşanması ihtimaline karşılık Karagümrük'ün çalıştırıcısı Francesco Farioli, öne çıkmış durumda. 32 yaşındakiteknik adamın 2020 yazındanbu yana Süper Lig'de çalışması,Türk futbolunu tanıyorolması da artı olarak görülüyor.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ Sistem mi, hedef mi?
Fenerbahçe genç bir kadro kurdu ve bu oyuncu grubunudoğru yönetecek, iyi iletişimkuracak, geliştirecek birteknik adam seçmeli. Çünkü bu senenin şampiyonluk hesapları artık imkansıza yakın. Yeni gelecek hocayla hedef mi kovalayacak yoksa önümüzdeki sezonlar için bir sistem mi yaratacak; bu karar verilmeli. Slaven Bilic ile iddialı olursunuz, Francesco Farioli'yle gelişirsiniz. Üstünde sonuç stresi olmadığında genç İtalyan'ın Karagümrük'te neler yaptığı ortada. Ne karar verirlerse versinler Türkiye'nin dinamiklerinehakim, Fenerbahçe taraftarınınne istediğini bilen birteknik adam bulmalılar.