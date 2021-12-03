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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Mohamed’e şartlı onay

MEHMET ÖZCAN
Mohamed’e şartlı onay

Başkan Elmas, sözleşmedeki opsiyon için “Bir mektuba bakar” derken, 24 yaşındaki futbolcudan Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi

Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır Kulübü'nün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Mohamed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektuba bakar'' ifadesini kullandı. Perde arkasında ise sarıkırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi. Mohamed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu 4 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon TL).

G.SARAY'DA 1 POZİTİF!
Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı. Yapılan açıklamada, "A Takım'dan bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. Futbolcunun ismi ise açıklanmadı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Stajyer tedirginliği var
Bir şirkette kadrosunun yapılmasını bekleyen stajyer tedirginliği var sanki Mohamed Mostafa'da… Galatasaray bonservisini aldıktan sonra geleceğini daha rahat görüp mental olarak geride kaldığı sezonda toparlanır mı bunu ancak imzayı attırarak anlayabilirsiniz… Halil kiralık oyuncu ve bonservis bedeli belli değil. Türkiye'de yerli santrfor havuzuna baktığınız zaman fazla alternatif yok. Mostafa'nın bonservis bedeli ve yıllık ücreti makul rakamlar. Yani Galatasaray'da artık 4-5 milyon Euro'luk yıllık ücretler bitti. Mısırlı golcünün, Fatih Terim'in yeni projesinin bir parçası olup olmadığını öğreneceğiz. Sahadaki performansı kadar Terim'in Florya'da gözlemlediği Mohamed figürü de bir o kadar önemli. Pandemi döneminde bu rakamlara bu oyuncu alınmalı.

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Mohamed’e şartlı onay
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