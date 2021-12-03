Mohamed’e şartlı onay

Başkan Elmas, sözleşmedeki opsiyon için “Bir mektuba bakar” derken, 24 yaşındaki futbolcudan Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi
Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralıksözleşmesi ocak ayındasona eriyor. Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır Kulübü'nün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasarayile yapılan sözleşmeyi geçersizsayacak. Çünkü imzalayan temsilci,yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Mohamed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektubabakar'' ifadesini kullandı. Perde arkasında ise sarıkırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi. Mohamed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu4 milyon dolar (yaklaşık56 milyon TL).
G.SARAY'DA 1 POZİTİF!
Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı. Yapılan açıklamada, "A Takım'dan bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. Futbolcunun ismi ise açıklanmadı.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Stajyer tedirginliği var Bir şirkette kadrosunun yapılmasını bekleyen stajyer tedirginliği var sanki Mohamed Mostafa'da… Galatasaray bonservisini aldıktan sonra geleceğini daha rahat görüp mental olarak geride kaldığısezonda toparlanır mı bunu ancak imzayı attırarak anlayabilirsiniz… Halilkiralık oyuncu ve bonservis bedelibelli değil. Türkiye'de yerli santrfor havuzuna baktığınız zaman fazla alternatif yok. Mostafa'nın bonservis bedeli ve yıllık ücreti makul rakamlar. Yani Galatasaray'daartık 4-5 milyon Euro'lukyıllık ücretler bitti. Mısırlı golcünün, Fatih Terim'in yeni projesinin bir parçası olup olmadığını öğreneceğiz. Sahadaki performansı kadar Terim'in Florya'da gözlemlediği Mohamed figürü de bir o kadar önemli. Pandemi döneminde burakamlara bu oyuncu alınmalı.