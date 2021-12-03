Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! "Böyle olacağımızı söyleselerdi kimse inanmazdı"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımının son haftalardaki performansını değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "İlk bölüm bizim istediğimiz gibi oldu. Golü bulduğumuz, golden sonra da 3-4 pozisyonu gole çeviremediğimiz bir ilk yarı oldu. Rahat bir maç olacak gibi görünürken 60. dakikadan sonra skoru koruma psikolojisine bürünen, geri çekilen bir oyun oynadık. Rakip üstümüze geldi. Talihsiz bir gol yedik. Bu tür goller olabiliyor. Rahat bir şekilde bitirmemiz gereken müsabakayı beraberlikle noktaladık. 1-0 hiçbir zaman garanti bir skor değildir. Biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.