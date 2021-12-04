Abdullah Avcı şampiyonluk için temkinli konuştu! "Hafta hafta bakıyoruz..."

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası taraftarları davet ettiklerini ve bugün de stadı doldurduklarını belirterek Avcı, "Özellikle geldiğimden beri söylüyorum onların desteği bizim için çok önemli. Takıma verdikleri pozitif destek bizi mutlu ediyor. 'Savunmayı hücumu da beraber yapacağız' demiştik. Taraftarlar destek oldu, sabır istedim. Sabır şuydu, Karagümrük maçında penaltı öncesinde 2 dakika 17 saniye, 46 pasla gelen penaltı, sabır oyunudur. Buna da sabredip destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız." ifadesini kullandı.