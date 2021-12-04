Anadolu’da bile yaşamadım!

Sergen Yalçın: "Biz oyunculara geri çekilin demedik ama telaşa düşüp çekildiler. Ben böyle düşüşü Anadolu'da dahi yaşamadım"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını ama ikinci devrede beklemedikleri bir gol yediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tür maçlarda yakalamışken atacaksın. 60'tan sonra geri çekildik. Biz böyle söylemedik ama psikolojik baskı var oyuncularda. Skoru koruma telaşına düştüler. Ghezzal'ın bölgesinden çok sık gelmeye başlamışlardı orayı tutmak istedik, o yüzden Mehmet Topal'ı aldık. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların takıma bir katkısı yok bu sezon... Sezon başındabu durumda olacağımızı söyleselerdiinanmazdık. Böyle bir düşüş ben Anadolu'da da takımlar çalıştırdım, orada dahi yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, konsantre de oluyorlar. Daha becerikli,akıllı olmak gerekiyor" dedi.