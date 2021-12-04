Bakasetas geri dönüyor

Süper Lig'de zirvenin keyfini yaşayan Trabzonspor, bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde sakatlığı geçen Bakasetas, ilk 11'de forma giyecek. Ayrıca Hamsik de oynamaya hazır. Durumu netleşmeyen Djaniny için ise karar maç saati verilecek. Dün idmana çıkamayan Trondsen'in yerine sol bekte uzun süreli sakatlık sürecini atlatan Bruno Peres görev yapacak. Fırtına ayrıcabugün kaybetmezse, 27 maçlık seri ile1995-96 sezonunun yenilmezlikserisini geçecek.
MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan BeratÖzdemir, Bakasetas, Yunus Mallı,Koita, Denswil, İsmail Köybaşı veSiopis Trabzon Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Avcı ve futbolcular, minik çocuklara forma hediye ederek ayak tenisi oynadı ve günün anısına fidan dikti.
GENELKURUL'DAİLK GÜNHEYECANI
Trabzonspor'da bugün ve yarınSeçimli OlağanGenel Kurul heyecanıyaşanacak.Hayri Gür SporSalonu'nda bugünsaat 09.00'da başlayacakGenelKurul'a BaşkanAhmet Ağaoğlu teklisteyle girecek. 75.Seçimli Olağan GenelKurul'da 47. yönetimkurulu oluşturulacak.Toplamda 9 bin 353üyenin oy kullanmahakkı bulunuyor.