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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Bakasetas geri dönüyor

Bakasetas geri dönüyor
Süper Lig'de zirvenin keyfini yaşayan Trabzonspor, bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde sakatlığı geçen Bakasetas, ilk 11'de forma giyecek. Ayrıca Hamsik de oynamaya hazır. Durumu netleşmeyen Djaniny için ise karar maç saati verilecek. Dün idmana çıkamayan Trondsen'in yerine sol bekte uzun süreli sakatlık sürecini atlatan Bruno Peres görev yapacak. Fırtına ayrıca bugün kaybetmezse, 27 maçlık seri ile 1995-96 sezonunun yenilmezlik serisini geçecek.

MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Berat Özdemir, Bakasetas, Yunus Mallı, Koita, Denswil, İsmail Köybaşı ve Siopis Trabzon Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Avcı ve futbolcular, minik çocuklara forma hediye ederek ayak tenisi oynadı ve günün anısına fidan dikti.

GENEL KURUL'DA İLK GÜN HEYECANI
Trabzonspor'da bugün ve yarın Seçimli Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda bugün saat 09.00'da başlayacak Genel Kurul'a Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girecek. 75. Seçimli Olağan Genel Kurul'da 47. yönetim kurulu oluşturulacak. Toplamda 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

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Bakasetas geri dönüyor
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