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Giriş Tarihi: 4.12.2021 15:40 Son Güncelleme: 4.12.2021 15:53

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Kevin N'Koudou...

Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor! Kevin N’Koudou...

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Fransız oyuncu dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve sedyeyle saha kenarına gelmişti.

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması: Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ta dünkü maçta sarı kart gören Josef de Souza, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Kevin N'Koudou...
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