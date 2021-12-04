Fenerbahçe’de iç transferde 2 imza birden! Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma tamam

1 SORU 1 CEVAP / GÜRCAN BİLGİÇ



SORU: Fenerbahçe, yarın Rize maçına en etkili isimlerinden İrfan Can'dan yoksun çıkacak. Teknik direktör Pereira da tartışmaların odağında. Ne bekliyorsunuz bu karşılaşmadan?

PEREİRA ÇOKTAN VAZGEÇTİ

Pereira için önemli bir maç değil çünkü vazgeçti. Son iki maçta oynattığı oyun, kenardaki duruşu, yaptığı değişiklikler kendisine 'dörtlüyü' telkin eden Ali Koç'a karşı bir duruştu.