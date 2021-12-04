Fenerbahçe’de iç transferde 2 imza birden! Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma tamam

Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak.
Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.
Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
G.SARAY DERBİSİNDE KENDİSİNİ İSPAT ETTİ
Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.
İRFAN YOKSA MESUT VAR
Fenerbahçe'de Süper Lig'de yarın (5 Aralık) oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının planı belli oldu. Sarı-lacivertliler, cezaları bulunan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'den yoksun olarak maça çıkacak.
Tisserand ve Mert Hakan ise cezadan dönecek. Valencia'nın bu maçta 90 dakika oynaması beklenmiyor. İrfan'ın yokluğunda takımı Mesut Özil yönetecek. Sol bekte ise Szalai görev alacak. Orta alanda Mert Hakan'ın partneri için üç aday var: Crespo, Sosa ve Gustavo.
1 SORU 1 CEVAP / GÜRCAN BİLGİÇ
SORU: Fenerbahçe, yarın Rize maçına en etkili isimlerinden İrfan Can'dan yoksun çıkacak. Teknik direktör Pereira da tartışmaların odağında. Ne bekliyorsunuz bu karşılaşmadan?
PEREİRA ÇOKTAN VAZGEÇTİ
Pereira için önemli bir maç değil çünkü vazgeçti. Son iki maçta oynattığı oyun, kenardaki duruşu, yaptığı değişiklikler kendisine 'dörtlüyü' telkin eden Ali Koç'a karşı bir duruştu.
Fenerbahçe oyun olarak rakibi baskılayan bir takım olmadığı için İrfan Can, Mert Hakan veya Mesut gibi özel yeteneklere ihtiyacı var. Bu nedenle oyun skorda kilitlenecektir.
Rizespor, klasik 9 kişiyle defans yapan bir takım değil. Tehdit de edecektir. Bu maçı Fenerbahçe'ye getirirse taraftar getirir. Eğer Kadıköy'de konsantrasyon yüksek olursa sahadakiler de en azından daha dik-güvenli olurlar.