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Giriş Tarihi: 4.12.2021 09:59

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 2 Fransız devi istiyor! "30 milyon euro'ya gider"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nu 2 Fransız devi istiyor! 30 milyon euro’ya gider

Galatasaray'ın yükselen yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, son dönemde gösterdiği müthiş performansla yeni sözleşmeyi kaptı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın devlerini peşine takan genç oyuncusuna 5 yıllık imza attırarak hem ödüllendirdi hem de elinde tuttu. 23 yaşındaki kanat futbolcusu için Fransa'nın önde gelen 2 kulübünün devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, emin adımlarla kariyer basamaklarını tırmanıyor. Sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kerem, gösterdiği performansla Aslan'ı adeta sırtlıyor.

Bu form grafiğiyle Avrupa ekiplerinin transfer listesine giren 23 yaşındaki futbolcusunu kaptırmak istemeyen yönetim, Kerem'la masaya oturdu ve 5 yıllık imza attırdı.

Galatasaray'ın önceki gün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığı yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarında.

Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Kerem'i, Lyon ve Marsilya'nın istediğini söyledi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun değerinin, bu iki takımın çekişmesiyle iyice artacağını belirten Gras, "Bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Lyon- Marsilya rekabetinde her şey olabilir.

Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 2 Fransız devi istiyor! "30 milyon euro'ya gider"
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