Son dakika: Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: "Sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi" (CANLI)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Burak Elmas: "Bugün bu basın toplantısını Galatasaraylılara hitaben yapıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri basının önünde çok olmamaya, maçların ardından demeç vermemeye özen gösterdik. Ama bazı konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi."
"BAĞIRMAMI, ÇAĞIRMAMI BEKLEYENLER VAR AMA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEYECEKLER"
Burak Elmas: İçinde bulunduğumuz durumda basının karşısında çıkmak zorunda kaldım. Temsil ettiğim camianın sorumlulukları gereği bugün karşınızdayım. Bugün burada bağırmamı, çağırmamı bekleyenler var ancak böyle beklentisi olanlar böyle bir şey göremeyecekler.
Burak Elmas: Bizim amacımız popüler olarak değil, Galatasaray için doğruları yaparak bu koltuktan ayrılmak. Ben Galatasaraylıyım. Her hareketimin hesabını önce kendi Galatasaraylılığıma, sonra camiaya ve taraftara veriyorum.
"TFF İLE İLGİLİ TÜM AÇIKLAMALARIN ARKASINDAYIM"
Burak Elmas: Biz burada Galatasaray'ı korumak için hareket ediyoruz. Baskılar nereden, kimden gelirse gelsin boyun eğmeyiz. Türk futbolu bugün dibe vurmuş durumda. Geçen gün TFF ile ilgili yaptığım tüm açıklamaların arkasındayım.
"CEZALARI VE ÖDÜLLERİ EŞİT ŞARTLARDA ALAN BİR FEDERASYON İSTİYORUZ"
Burak Elmas: Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, cezaları ve ödülleri eşit şartlarda aldığı bir federasyon istiyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı takımlara, kişilere verdiği, vermediği cezalar önemlidir.
Geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı ifadeler kullanan Burak Elmas şunları söylemişti:
-TFF'DE seçimlere hazırlanan gruplar var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek bir takım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar.
-Mercedes'e binmek için TFF yönetiminde kalmak isteyenler var. Sadece kendileri değil, aileleri de... Verilen Mercedeslerin listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, kimde kaç Mercedes var.