Son dakika: Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: "Sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi" (CANLI)

"BAĞIRMAMI, ÇAĞIRMAMI BEKLEYENLER VAR AMA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEYECEKLER"

Burak Elmas: İçinde bulunduğumuz durumda basının karşısında çıkmak zorunda kaldım. Temsil ettiğim camianın sorumlulukları gereği bugün karşınızdayım. Bugün burada bağırmamı, çağırmamı bekleyenler var ancak böyle beklentisi olanlar böyle bir şey göremeyecekler.

Burak Elmas: Bizim amacımız popüler olarak değil, Galatasaray için doğruları yaparak bu koltuktan ayrılmak. Ben Galatasaraylıyım. Her hareketimin hesabını önce kendi Galatasaraylılığıma, sonra camiaya ve taraftara veriyorum.