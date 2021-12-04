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Giriş Tarihi: 4.12.2021 17:46 Son Güncelleme: 4.12.2021 18:08

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Altay karşısında son vermek istiyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Altay karşısında son vermek istiyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, lige bu sezon çıkan İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki kötü gidişe son vermek isteyen sarı-kırmızılılar, saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmada iki takımın 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

İLK 11'LER BELİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, yarınki karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

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Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Altay karşısında son vermek istiyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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