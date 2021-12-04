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Giriş Tarihi: 4.12.2021 14:52 Son Güncelleme: 4.12.2021 14:58

Son dakika: Lider Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika: Lider Trabzonspor’un konuğu Adana Demirspor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika...Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. En yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede yer alan bordo-mavililer, çıktığı son 7 maçı kazanmayı bildi. Karadeniz ekibi hem galibiyet serisini sürdürmek hem de 26 maçlık yenilmezlik serisini 27'ye çıkararak kendi rekorunu kırmak istiyor. Maç öncesi Trabzonspor'un ve Adana Demirspor'un 11'i belli oldu. Trabzonspor-Adana Demirspor müsabakasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek istiyor.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un 11' belli oldu: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Yedekler: Arda, Hüseyin, Yusuf, Bakasetas, Koita, İsmail, Yunus, Peres, A. Parmak, Serkan.

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.

REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son çalışmanın ardından netleşecek.

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Son dakika: Lider Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor! İlk 11'ler belli oldu
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