Ghezzal, oyundan alınmasına sitem etti: “Bir ağrım yoktu, iyi durumdayım. Takım için savaşmaya devam edeceğim”
Takım olarak zor zamanlardan geçtiklerini söyleyen Ghezzal, 77. dakikada oyundan alınmasıyla ilgili "Benim bir ağrım yoktu. Bu maçta 90 dakika oynamak için iyiydim. Sonuna kadar mücadele edeceğim, bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım" yorumunu yaptı. Cezayirli oyuncu şöyle devam etti: "Kendi özgüvenimiz, taraftarımıziçin kazanmayıçok istedik. Bu ligdeyapılan her hata gollecezalandırılır. Bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmemiz gerekiyor."
N'KOUDOU ŞOKU! HASTANELİK OLDU
Sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou, dün büyük bir talihsizlik yaşadı. Maçın uzatma dakikalarında sağ ayak bileği burkulan Fransız futbolcu, yerden kalkamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve koltuk değnekleriyle hastaneye götürülen Beşiktaşlı oyuncunun net durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
JOSEF&WELİNTON KAYSERİ'YE YOK Kasımpaşa maçında sarı kart gören Josef de Souza ve Welinton cezalı duruma düştü. İki Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek hafta Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
KARTAL'A UEFA'DAN MÜJDELİ HABER UEFA, 30 Eylül 2020'de süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021- 22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin %15'ine el koyulacağını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp,ödemeyi zamanında yaptığınailişkin kanıtı sundu ve güzel haber geldi. UEFA, Beşiktaş'ın istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağını açıkladı.