Sözün bittiği yer!

Ligde son 4 maçını kaybeden ve büyük sıkıntı içerisinde olan Beşiktaş , karanlıktan aydınlığa çıkmak için her zaman kendisine ters gelenSiyah-beyazlılardaorta saha hattında yaşanansakatlıklarla kendisineforma şansı bulan Can Bozdoğan 'ın hareketliliğive Ghezzal'ında eşlik etmesi Beşiktaş'ınpozisyonlar üretilmesinisağladı.Can Bozdoğan geceyedamga vuran jeneriklikgolüyle takımını öne taşıdı. Sürekliolarak takımı atağa çıkaran, pozisyonlariçerisinde olan ve denemektençekinmeyen Can, takımınıayakta tutmaya çalışan isimdi.İkinciyarı daha dirençli bir Kasımpaşa vardı. Fiziksel olarak da siyahbeyazlı takım geriye düşmeye başladıkça ev sahibi takım pozisyonlar üretti. Son bölümde beraberlik için yüklenen Kasımpaşa'da takımın golcüsü Umut Bozok ayağına gelen fırsatı geri çevirmedi ve takımına beraberliği getirdi.Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un sakatlanmasının ardından kaleye geçti. İki maç sonra formasına kavuşan Ersin, 3 net kurtarışa imza attı. Ancak yenilen golde yapabileceği bir şey yoktu. Bu arada Beşiktaş, üst üste 16. maçından da kalesinde top görerek ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 11 Eylül tarihinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol yememişti.Beşiktaş'ın genç yıldızı Can Bozdoğan, Süper Lig 'de ikinci kez 11'de yer alırken nefis bir gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 25 metre mesafeden önünü boşalttıktan sonra şık bir vuruş yaptı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu gol siyahbeyazlıların kazanmasına yetmedi.Ligde ve Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, bu sezon adeta dibe çöktü. Geçen sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, Kasımpaşa beraberliği ile 15. haftada 21 puanda kaldı. Kartal, Süper Lig'de15'inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu geçirdi ve 33 yılın en kötü tablosuyla karşılaştı.Beşiktaş taraftarı, 77. dakikada Ghezzal'ı oyundan alıp, Mehmet Topal'ı sokan Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Sergen Hoca maalesef bırakmalı. Ghezzal'ı çıkarıp, Mehmet Topal'ı almanın mantıklı bir açıklaması olamaz.En önemli oyuncun Ghezzal ama sen onu oyundan çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı alıyorsan olaydan kafa olarak kopmuşsun demektir. 10 yaşındaki çocuk Sergen hocanın yaptığını yapmazBu değişikliğin tek bir anlamı var, Sergen hoca gitmek istiyor.Rachid Ghezzal'ı çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürmek, Ferrari'den inip Tofaş'a binmek ile aynı şey.Beşiktaş'ta son vuruşlarda bekleneni veremediği için eleştirilen Michy Batshuayi , Kasımpaşa maçında da etkisiz kaldı. 88. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Belçikalı forvet, 3 şut denemesinde bulunurken sadece birinde isabet sağladı ancak topu ağlarla buluşturamadı.