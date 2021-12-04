Sözün bittiği yer!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça (5 Süper Lig, 2 Avrupa) çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede kötü gidişine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Can Bozdoğan'ın müthiş füzesi ile öne geçti. Ancak ikinci yarıdaki mahkûm futbolunun bedelini ağır ödedi. Ev sahibi takım adına cezayı kesen isim ise 82. dakikada Umut Bozok oldu
Ligde son 4 maçını kaybeden ve büyük sıkıntı içerisinde olan Beşiktaş, karanlıktan aydınlığa çıkmak için her zaman kendisine ters gelen Kasımpaşadeplasmanındangalibiyet çıkarmanınpeşindeydi.
Siyah-beyazlılardaorta saha hattında yaşanansakatlıklarla kendisineforma şansı bulanCan Bozdoğan'ın hareketliliğive Ghezzal'ında eşlik etmesi Beşiktaş'ınpozisyonlar üretilmesinisağladı. Ancakhaftalardır formsuzolan Batshuayi ayağınagelen şanslarıdeğerlendiremedi.Can Bozdoğan geceyedamga vuran jeneriklikgolüyle takımını öne taşıdı. Sürekliolarak takımı atağa çıkaran, pozisyonlariçerisinde olan ve denemektençekinmeyen Can, takımınıayakta tutmaya çalışan isimdi.
İkinciyarı daha dirençli bir Kasımpaşa vardı. Fiziksel olarak da siyahbeyazlı takım geriye düşmeye başladıkça ev sahibi takım pozisyonlar üretti. Son bölümde beraberlik için yüklenen Kasımpaşa'da takımın golcüsü Umut Bozok ayağına gelen fırsatı geri çevirmedi ve takımına beraberliği getirdi.
16 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un sakatlanmasının ardından kaleye geçti. İki maç sonra formasına kavuşan Ersin, 3 net kurtarışa imza attı. Ancak yenilen golde yapabileceği bir şey yoktu. Bu arada Beşiktaş, üst üste 16. maçından da kalesinde top görerek ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 11 Eylül tarihinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol yememişti.
MÜTHİŞ FÜZE 3 PUANA YETMEDİ
Beşiktaş'ın genç yıldızı Can Bozdoğan, Süper Lig'de ikinci kez 11'de yer alırken nefis bir gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 25 metre mesafeden önünü boşalttıktan sonra şık bir vuruş yaptı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu gol siyahbeyazlıların kazanmasına yetmedi.
33 SENENİN EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ'I
Ligde ve Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, bu sezon adeta dibe çöktü. Geçen sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, Kasımpaşa beraberliği ile 15. haftada 21 puanda kaldı. Kartal, Süper Lig'de üç puanlısisteme geçilen 1987/88'den bu yana 15'inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu geçirdi ve 33 yılın en kötü tablosuyla karşılaştı. Beşiktaş, geçen sezon ise 15. haftada 31 puan toplamıştı.
YALÇIN'ATOPAL TEPKİSİ
Beşiktaş taraftarı, 77. dakikada Ghezzal'ı oyundan alıp, Mehmet Topal'ı sokan Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:
Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Sergen Hoca maalesef bırakmalı. Ghezzal'ı çıkarıp, Mehmet Topal'ı almanın mantıklı bir açıklaması olamaz.
En önemli oyuncun Ghezzal ama sen onu oyundan çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı alıyorsan olaydan kafa olarak kopmuşsun demektir. 10 yaşındaki çocuk Sergen hocanın yaptığını yapmaz
Bu değişikliğin tek bir anlamı var, Sergen hoca gitmek istiyor.
Rachid Ghezzal'ı çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürmek, Ferrari'den inip Tofaş'a binmek ile aynı şey.
ETKİSİZ ELEMAN
Beşiktaş'ta son vuruşlarda bekleneni veremediği için eleştirilen Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında da etkisiz kaldı. 88. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Belçikalı forvet, 3 şut denemesinde bulunurken sadece birinde isabet sağladı ancak topu ağlarla buluşturamadı.