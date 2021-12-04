Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yönetimi ibra edildi!

Ahmet Ağaoğlu: Birlikte görev yaptığım yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etmelerini istiyorum. Yarın yapılacak seçimde yeni yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum.

"ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ SÖYLENİYOR, SAKIN!"

Ahmet Ağaoğlu: Görevde olduğumuz dönemde 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandık. Bugün ligde puan farkını açtık ancak şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Sakın! Şubat ayında şampiyonluk kutlayacağız sözleri, espri olarak güzel ama sakın! Son hafta oynanmadan bu sözler söylenmesin.

Ahmet Ağaoğlu: Geride 24 maç ve 72 puan var. Bu durumda nasıl şampiyon olunuyor? Şampiyonluk yarışında 8 takım var. Rakipleri saygısızlık yaparsak bunun bedelini ağır öderiz. Geçmişte ödedik bu bedeli ancak Trabzonspor camiası artık daha dikkatli.

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk hedefi uzak bir hedef, 22 Mayıs... Ancak Adana Demirspor maçı bugün saat 16.00'da. Sonra Antalyaspor... 'Lig bitmiştir, Trabzonspor şampiyon' söylemleri diğer takımlara saygısızlıktır. Trabzonspor'u da erken havaya sokmak için yapılan algıdır.

Ahmet Ağaoğlu: Taraftarımızın desteği çok önemli. Yaşadığımız süreç ileriye baktığımız zaman çok daha zorlu bir döneme giriyoruz. Bu mücadelede en büyük güvencemiz camiamız ve taraftarımızın desteği olacaktır.