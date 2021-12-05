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Giriş Tarihi: 5.12.2021

5 hafta sonra Mohamed

5 hafta sonra Mohamed
Malatya'da rotasyon yapan Galatasaray puan kaybına tahammülünün kalmadığı Altay maçına as kadroyla çıktı. Fenerbahçe, Marsilya ve Yeni Malatya maçlarını boş geçen Diagne yedek kulübesine çekildi ve ileri uca Mostafa Mohamed geçti. Mısırlı golcü, 5 hafta sonra 11'e girdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau, izolasyonda olduğu için forvet arkasında Halil Dervişoğlu görev yaptı.

'4 DEĞİL15 EDER!'
Denizli hasret giderdi
2015-16 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 5.5 sene sonra Aslantepe'ye döndü. 5 maçlık cezası onandığı için Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip ederken Denizli'yi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş 'Hoş geldiniz" dedi. Üçlü arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı

DENİZLİ HASRET GİDERDİ
2015-16 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 5.5 sene sonra Aslantepe'ye döndü. 5 maçlık cezası onandığı için Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip ederken Denizli'yi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş 'Hoş geldiniz" dedi. Üçlü arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı.

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5 hafta sonra Mohamed
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