5 hafta sonra Mohamed

Malatya'da rotasyon yapan Galatasaray puan kaybına tahammülünün kalmadığı Altay maçına as kadroyla çıktı. Fenerbahçe, Marsilya veYeni Malatya maçlarını boşgeçen Diagne yedek kulübesineçekildi ve ileri ucaMostafa Mohamed geçti. Mısırlı golcü, 5 hafta sonra 11'e girdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau, izolasyonda olduğu için forvet arkasında Halil Dervişoğlu görev yaptı.
'4 DEĞİL15 EDER!'
Denizli hasret giderdi
2015-16 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 5.5 sene sonra Aslantepe'ye döndü. 5 maçlık cezası onandığı için Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip ederken Denizli'yi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş 'Hoş geldiniz" dedi. Üçlü arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı
DENİZLİ HASRET GİDERDİ
2015-16 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 5.5 sene sonra Aslantepe'ye döndü. 5 maçlık cezası onandığı için Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip ederken Denizli'yi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş 'Hoş geldiniz" dedi. Üçlü arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı.