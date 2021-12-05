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Giriş Tarihi: 5.12.2021

8’de 8 zirvede tekiz

8’de 8 zirvede tekiz

Evindeki maçta muhteşem taraftar desteğini arkasına alan bordo-mavililer, zorlu rakibinin direncini 26. dakikada Nwakaeme ile kırdı. 54. dakikada da Hamsik ağları sarsıp fişi çekti

Zirvede dev farkı koruyan Fırtına, puan kaybetmesini bekleyen rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı

DURDURULAMAZ GÜÇ: NWAKAEME
26'DA Dorukhan'ın içeri çevirdiği topta ilk şutu direkten dönen Nwakaeme, 2. denemesinde ağları buldu. Hamsik'in golünde de müthiş bir pas veren Nijeryalı, son 5 maçta skora katkı yapmayı başardı. Nwakaeme, lig kariyerinde karşılaştığı 24 takımın 17'sine gol attı. Ayrıca bu sezon 6 gol, 6 asistle ligin skora en çok katkı yapan ismi olan yıldzı futbolcu, maç sonu saha ortasındaki şovu için "Kolbastı oynamayı Abdüş ve Parmak'tan öğrendim" dedi

HAMSİK'TEN USTA İŞİ GOL
NWAKAEME'NIN şık asistini aynı güzellikle tamamlayarak usta işi bir gole imza atan Marek Hamsik, maç sonrası Trabzon şehri ve takım için çok mutlu olduğunu belirterek "Kendim için konuşmam, futbol bir takım oyunudur" ifadesini kullandı.

REKORLAR PARAMPARÇA!
DAHA sezonun ilk yarısı bitmeden taraftarına şampiyonluk şarkılarını söyletmeye başlayan Trabzonspor, rekor üstüne rekor kırıyor. Adana Demir galibiyetiyle yenilmezlik serisini 27 maça (16 galibiyet ve 11 beraberlik) çıkaran bordomavililer, 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırıp gözünü 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seriye çevirdi. Bordo-mavili ekip, 2003- 2004'ten bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet alırken Abdullah Avcı da teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini (8) yakaladı.

3 PUAN KOLBASTI İLE KUTLANIR!
SÜPER Lig'de namağlup unvanını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, maç sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Tek tek saha ortasına gelerek kolbastı oynayan bordo-mavililer, ardından da tribünlerle birlikte üçlü şov yaptı. Stadyumu uzun süre terk etmeyen Trabzonsporlu taraftarlar, galibiyeti doyasıya yaşadılar.

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN
Ligin en özel oyuncusu
Bir kere tribünlerin muhteşem havası Trabzonspor taraftarının şampiyonluğa inandığının bir göstergesiydi. Dünkü maça sadece Trabzon'da yaşayanlar değil çevre illerden ve İstanbul'dan gelenler olmuş. Trabzonspor iki güzel gol attı. Ama rakibine çok ciddi pozisyonlar verdi. 17 şut çektirmiş rakibine. Eğer şampiyonluk gelecekse kaleci Uğurcan'ın da ayrı bir hikâyesi olacak. Öyle kurtarışları var ki maçın kaderini çizdi.. Gervinho ve Bakasetas'ın (ikinci yarı oyuna girdi) yokluğunda Nwakaeme'nin sorumluluk alması göz kamaştırıcıydı.. Ligin en özel oyuncusu.. Yüzde yüz! Sadece yetenek yok, aynı zamanda çok zeki adam. Hem attı hem attırdı. Trabzonspor artık zirvede tek yürüyor, asıl önemlisi bunun rehaveti içinde olmaması.

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8’de 8 zirvede tekiz
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