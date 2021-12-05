Ahmet Çakar’dan Trabzonspor-Adana Demirspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Orta alanda Siopis ve Berat, mücadele gücü yüksek ve rakibin hücum girişimlerini önleyen iki önemli oyuncu. Ve de Hamsik… Gerçekten büyük bir değer. Oyunun temposunu ayarlayan ve arkadaşlarına güven veren bir isim. Tam anlamıyla lider bir oyuncu.

Görünen o ki koşullar ne olursa olsun Trabzonspor bazı önemli oyuncularından yoksun da olsa bir sistemi yerleştirmiş durumda. Bu sistem içerisinde görev verilen her oyuncu elinden geldiğince mücadele ederek takıma katkı yapmaya çalışıyor. Bu da başarıyı getiren en büyük etken. Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik rekoru, bu oluşan sistemin en büyük göstergesi olsa gerek.