Ahmet Çakar’dan Trabzonspor-Adana Demirspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'de lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda namağlup olarak ilerliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanarak, teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.
TRABZONSPOR REKOR KIRDI
Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki 27 maçla en uzun yenilmezlik serisini yakalayarak rekor kırdı. Öte yandan üst üste 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına, 2004'ten bu yana en uzun galibiyet serisini elde etti.
AHMET ÇAKAR: TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Trabzonspor'un yaptığına dünyanın her yerinde doludizgin şampiyonluğa koşmak denir. Kolay değil, irili ufaklı takımları içeride-dışarıda yenmek hem de fazla zorlanmadan. Dün ilk yarının son 10 dakikası hariç tüm kontrol Trabzonspor'daydı. Ve genellikle de sonucu kaliteli ayakları ile alıyor.
LİGİN EN İYİ 3-4 ADAMI TRABZONSPOR'DA
Nwakaeme'ye bakın; topa gelişine vuruyor, direkten dönüyor, dönen top önüne düşüyor, sakin ve soğukkanlı bir daha vurup golü yapıyor. Yine bir kaliteli ayak Hamsik; kullandığı her top kazanca yönelik. Araya oynayabiliyor, koşu yoluna bırakabiliyor ve tabii ki dünkü gibi gol de atabiliyor.
Sonuçta baktığımız vakit mevkilerinin Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi 3-4 adamı Trabzonspor'da. Tartışmasız Uğurcan, tabii ki Nwakaeme, Hamsik, oynadığında Bakasetas. Trabzonspor hem bu kadar puan farkı hem de kenetlenmeyle amacına ulaşacağına çok inanıyor.
İSKENDER GÜNEN: "3 OYUNCUDAN YOKSUN BİR TAKIM..."
Djaniny, Bakasetas ve de maçın başında çıkan Cornelius gibi ofansif anlamda katkıları fazla olan 3 oyuncudan yoksun bir takım… Adana Demirspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Özellikle ofansif anlamda bireysel becerileri üst düzeyde olan oyunculara sahip. Böyle bir takıma karşı maçın ilk 20 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un oyunu kendi alanında kabul ettiği anlar ve rakibin hücum girişimleri var.
Fakat Cornelius'un sakatlanmasından sonraki süreç, ardından yapılış ve sonuç anlamında mükemmel bir gol. Abdülkadir Ömür, Dorukhan ve Nwakaeme ile Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği an... Nwakaeme gerçekten özel bir isim. Aldığı her topu olumlu kullandı, top saklama becerisi, attığı gol ve de ikinci yarıda Hamsik'in attığı golde yaptığı mükemmel asist… Olumsuz koşullarda bile farkı yaratan bir isim.
Orta alanda Siopis ve Berat, mücadele gücü yüksek ve rakibin hücum girişimlerini önleyen iki önemli oyuncu. Ve de Hamsik… Gerçekten büyük bir değer. Oyunun temposunu ayarlayan ve arkadaşlarına güven veren bir isim. Tam anlamıyla lider bir oyuncu.
Görünen o ki koşullar ne olursa olsun Trabzonspor bazı önemli oyuncularından yoksun da olsa bir sistemi yerleştirmiş durumda. Bu sistem içerisinde görev verilen her oyuncu elinden geldiğince mücadele ederek takıma katkı yapmaya çalışıyor. Bu da başarıyı getiren en büyük etken. Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik rekoru, bu oluşan sistemin en büyük göstergesi olsa gerek.