Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan taziye mesajında, "Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giydi. TFF Temsilcisi olarak da görev yapan Arpacıoğlu, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulundu. Osman Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.