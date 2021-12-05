Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti
Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:52

Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti

İHA
Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti

Eski A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'li futbolcu 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti. TFF'nin sitesinden yapılan taziye açıklamasında "Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giydi.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan taziye mesajında, "Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giydi. TFF Temsilcisi olarak da görev yapan Arpacıoğlu, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulundu. Osman Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı! Söz verdiği halde kovulan işçilere randevu vermedi
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA