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Giriş Tarihi: 5.12.2021 14:46

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı! N'Koudou ve Teixeira yok

AA
Beşiktaş’ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı! N’Koudou ve Teixeira yok

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, yarın Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

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Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı! N'Koudou ve Teixeira yok
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