Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta krize çözüm bulunamadı! İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 5.12.2021 09:36 Son Güncelleme: 5.12.2021 09:51

Beşiktaş'ta krize çözüm bulunamadı! İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta krize çözüm bulunamadı! İşte Sergen Yalçın’la ilgili dikkat çeken detay...

Beşiktaş'ta kriz devam ediyor. Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta krize çözüm bulunamıyor. Siyah-beyazlı takım, kenardan gelen futbolcuların katkısıyla sadece Antalyaspor maçını kazandı. Sonradan takıma dahil olan oyuncular, 4 karşılaşmada skora etkide bulunabildi. Kartal, zirvenin 18 puan gerisine düştü. İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında da galibiyete ulaşamayarak, düşüşünü devam ettirdi. Tartışılan bir numaralı konu ise oyuncu değişiklikleri oldu. Özellikle 1-0 öndeyken Rachid Ghezzal'ın çıkıp Mehmet Topal'ın girmesi eleştiri topladı. Peki Beşiktaş'ta kötü giden şey ne? Sergen Yalçın, krize neden çözüm bulamıyor? İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...

BEŞİKTAŞ'TA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ VERMEDİ

Beşiktaş'ta bu sezon yapılan değişiklikler sadece 1 maçta galibiyet kazandırdı, o da ligin 5. haftasında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Antalyaspor maçıydı.

3 KEZ GALİBİYETİ KORUYAMADILAR

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon kulübeden çok ciddi katkı alsa da bu yıl aynı başarıyı yakalayamadı. 15 hafta sonunda tam 67 oyuncu değişikliği yapan Yalçın, Antalyaspor maçı dışında sadece Çaykur Rizespor, Altay ve Başakşehir karşılaşmalarında kulübeden skor katkısı aldı. Adana Demirspor, Altay ve Kasımpaşa maçlarında ise öne geçilmesine rağmen skor korunamadı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada "Bu sezon sonradan oyuna aldığımız oyuncuların takıma katkısı yok. Oyunun direncini artırmaları gerekirken takıma yardımcı olamıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

YENİLER 7'DE KALDI!

Beşiktaş, bu sezon 22 kez rakip ağları havalandırırken 8 yeni transferin attığı gol sayısı sadece 7 oldu. İşte 8 ismin performansı:

MİCHY BATSHUAYİ: 4 gol atıp, 1 asist buldu ancak attıklarından çok kaçırdıklarıyla konuşuldu.
KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da 17 maçta fileleri sarsamadı. 1 asist yapabildi.

ALEX: Toplamda 2 golü var. Karagümrük karşılaşmasını Beşiktaş'a kazandıran isimdi.
CAN BOZDOĞAN: İlk 11'de sahaya çıktığı Kasımpaşa maçında golünü buldu.
MİRALEM PJANİC: Oyunun lideri olması beklenen Boşnak yıldız, İkisi Avrupa'da toplam 4 asist yaptı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

SALİH UÇAN: Beklentileri karşılayamadı, birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu.
MEHMET TOPAL: Uzun süren sakatlık süreci yaşayan tecrübeli futbolcu, genelde sonradan oyuna dahil oluyor.
UMUT MERAŞ: Sol bekte Rıdvan'a formayı verdi. Ligde 1 asisti var.

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Beşiktaş'ta krize çözüm bulunamadı! İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...
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