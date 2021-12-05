Beşiktaş’ta krize çözüm bulunamadı! İşte Sergen Yalçın’la ilgili dikkat çeken detay...

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında da galibiyete ulaşamayarak, düşüşünü devam ettirdi. Tartışılan bir numaralı konu ise oyuncu değişiklikleri oldu. Özellikle 1-0 öndeyken Rachid Ghezzal'ın çıkıp Mehmet Topal'ın girmesi eleştiri topladı. Peki Beşiktaş'ta kötü giden şey ne? Sergen Yalçın, krize neden çözüm bulamıyor? İşte Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken detay...
BEŞİKTAŞ'TA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ VERMEDİ
Beşiktaş'ta bu sezon yapılan değişiklikler sadece 1 maçta galibiyet kazandırdı, o da ligin 5. haftasında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Antalyaspor maçıydı.
3 KEZ GALİBİYETİ KORUYAMADILAR
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon kulübeden çok ciddi katkı alsa da bu yıl aynı başarıyı yakalayamadı. 15 hafta sonunda tam 67 oyuncu değişikliği yapan Yalçın, Antalyaspor maçı dışında sadece Çaykur Rizespor, Altay ve Başakşehir karşılaşmalarında kulübeden skor katkısı aldı. Adana Demirspor, Altay ve Kasımpaşa maçlarında ise öne geçilmesine rağmen skor korunamadı.
SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
Teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada "Bu sezon sonradan oyuna aldığımız oyuncuların takıma katkısı yok. Oyunun direncini artırmaları gerekirken takıma yardımcı olamıyorlar" ifadesini kullanmıştı.
YENİLER 7'DE KALDI!
Beşiktaş, bu sezon 22 kez rakip ağları havalandırırken 8 yeni transferin attığı gol sayısı sadece 7 oldu. İşte 8 ismin performansı:
MİCHY BATSHUAYİ: 4 gol atıp, 1 asist buldu ancak attıklarından çok kaçırdıklarıyla konuşuldu.
KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da 17 maçta fileleri sarsamadı. 1 asist yapabildi.
ALEX: Toplamda 2 golü var. Karagümrük karşılaşmasını Beşiktaş'a kazandıran isimdi.
CAN BOZDOĞAN: İlk 11'de sahaya çıktığı Kasımpaşa maçında golünü buldu.
MİRALEM PJANİC: Oyunun lideri olması beklenen Boşnak yıldız, İkisi Avrupa'da toplam 4 asist yaptı.
SALİH UÇAN: Beklentileri karşılayamadı, birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu.
MEHMET TOPAL: Uzun süren sakatlık süreci yaşayan tecrübeli futbolcu, genelde sonradan oyuna dahil oluyor.
UMUT MERAŞ: Sol bekte Rıdvan'a formayı verdi. Ligde 1 asisti var.