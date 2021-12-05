‘Burada Fatih Terim var!’

SARI-kırmızılı takımın antrenörü Necati Ateş, kötü gidişe rağmen umutlu konuştu. Ateş, "Ülkede geçmiştebirçok örnek var. Ciddipuan farkları kapatılıpşampiyon olundu.Oynadığımız güçlü oyunbizi inandırıyor. Çok fazla maç var daha. 8'de 8 başladığımız zamanlar oldu. Galatasaraylılarumudunu yitirmesin. BuradaFatih Terim var, bizler varız.Ayağa kalkarız" ifadelerini kullandı. Korner golü hasretine nokta koyan Diagne ise "Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken,domine ettiğimiz bir maç beraberebitti. Henüz bu ligde birşey bitmedi. Sezon sonunda neolduğunu göreceğiz" dedi.