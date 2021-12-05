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Giriş Tarihi: 5.12.2021

‘Burada Fatih Terim var!’

‘Burada Fatih Terim var!’
SARI-kırmızılı takımın antrenörü Necati Ateş, kötü gidişe rağmen umutlu konuştu. Ateş, "Ülkede geçmişte birçok örnek var. Ciddi puan farkları kapatılıp şampiyon olundu. Oynadığımız güçlü oyun bizi inandırıyor. Çok fazla maç var daha. 8'de 8 başladığımız zamanlar oldu. Galatasaraylılar umudunu yitirmesin. Burada Fatih Terim var, bizler varız. Ayağa kalkarız" ifadelerini kullandı. Korner golü hasretine nokta koyan Diagne ise "Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken, domine ettiğimiz bir maç berabere bitti. Henüz bu ligde bir şey bitmedi. Sezon sonunda ne olduğunu göreceğiz" dedi.

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‘Burada Fatih Terim var!’
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