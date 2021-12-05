Fatih Terim’in yokluğunda 45 puan gitti

Galatasaray yine puan kaybı ile sarsılırken Fatih Terim'in kulübede yokluğu da arandı. Deneyimli teknik adam, aldığı 6 maçlık ceza nedeniyle karşılaşmayı locada takip ederken son 10 sezonda Terim'in yokluğundaki kayıplar ise artmaya devam etti. Terimsiz 32. sınavına Altay karşısında çıkan Cimbom 12 beraberlik ve 7 yenilgi alırken toplamda 45 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Terim'in yokluğunda Yeni Malatya ile 0-0 berabere kalırken, dün de Altay ile 2-2 berabere kalıp 2 haftada 4 puan yitirdi.

ŞİMŞEK GİBİ PENALTI

İlk yarıda Altay kalecisi Lis'in elinden seken top İbrahim Öztürk'ün eline gelirken, Aslan penaltı bekledi. Halil'in golü öncesinde ise İzmir ekibi, Murat'a faul itirazı yaptı. Ancak en kritik pozisyon maçın 86. dakikasında Berkan'ın eline çarpan topta verildi. Önce 'devam' diyen Cüneyt Çakır, VAR'da Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu bir süre izledi. Beyaz noktayı gösteren Çakır'a, G.Saraylı oyuncular büyük tepki gösterdi.

"BURADA FATİH TERİM VAR"

Galatasaray'ın antrenörü Necati Ateş, kötü gidişe rağmen umutlu konuştu. Ateş, "Ülkede geçmişte birçok örnek var. Ciddi puan farkları kapatılıp şampiyon olundu. Oynadığımız güçlü oyun bizi inandırıyor. Çok fazla maç var daha. 8'de 8 başladığımız zamanlar oldu. Galatasaraylılar umudunu yitirmesin. Burada Fatih Terim var, bizler varız. Ayağa kalkarız" ifadelerini kullandı. Korner golü hasretine nokta koyan Diagne ise "Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken, domine ettiğimiz bir maç berabere bitti. Henüz bu ligde bir şey bitmedi. Sezon sonunda ne olduğunu göreceğiz" dedi.