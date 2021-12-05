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Giriş Tarihi: 5.12.2021

F.bahçe’nin en kritik günü

F.bahçe’nin en kritik günü

Eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo takıma dönüyor. Son maçlarda kulübeye çekilen Rossi de bugün 11’de

Fenerbahçe bugün Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Lider Trabzonspor'un maç eksiği ile 15 puan gerisinde olan sarılacivertliler bugün kazanıp şampiyonluk ümidini canlı tutmak istiyor. Ancak maç öncesi teknik direktör Pereira'nın eli sıkışık çünkü takımda 5 eksik mevcut. Sarı-lacivertlilerde Novak, Zajc ve İrfan Can kart cezalısı… Altay ve Tisserand'ın sakatlıkları da sürüyor. Mecburi rotasyona girecek olan Fenerbahçe'de 11'inci haftadaki Konyaspor maçında sakatlanan Gustavo düzeldi ve bugün formasına kavuşacak. Aynı maçtan sonra kesik yiyen Rossi de 11'e dönüyor.

4'LÜ DEFANSA DEVAM
Sahaya 4-3-3 ile çıkacak olan Fenerbahçe'de bugün Novak'ın yerine Attila Szalai sol bek oynayacak. İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Osayi Samuel görev alacak.

İRFAN CAN'IN CEZASI ONANDI
GÖZTEPE maçında Atakan ile devre arasında yaşadığı olay nedeniyle PFDK'nın 2 maç ceza verdiği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetimi, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Kurul, sarı-lacivertlilerin bu itirazını reddetti ve cezayı onadı. Böylece yıldız futbolcu bugünkü Rizespor maçından sonra gelecek hafta Gaziantep deplasmanında da forma giyemeyecek.
Ç. Rizespor'da Gökhan Gönül yok

Trabzonspor 'un Genel Kurulu'nda '2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor' yazılı pankart açılmasının ardından F.Bahçe'den de cevap geldi. Kanarya'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!'' ifadeleri kullanıldı.

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F.bahçe’nin en kritik günü
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