Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşuluyor. Suudi Arabistan GP'si büyük bir heyecana sahne olurken, yarış 16. turda 3. kez start aldı.
Hamilton ve Verstappen'in kıyasıya rekabeti Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zirveye ulaştı. Yarış boyunca sürekli karşı karşıya gelen ikili, yarışın 40. turunda ilk iki sırayı paylaşıyor.
45. turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, birinci sırada yer alıyor. Hamilton'un hemen arkasında ise Max Verstappen bulunuyor.
HAMİLTON ARKADAN ÇARPTI!
37. turda Mercedes pilotu Hamilton, Verstappen'e arkadan çarptı ve ön kanadını kırdı. Çarpışmanın ardından Hamilton, "Verstappen bana fren testi yaptı. Bu kesinlikle güvenli bir sürüş değil." ifadelerini kullandı.
43. turda Max Verstappen'e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi.
Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
CANLI PİLOTLAR PUAN DURUMU
Max Verstappen - 369.5 puan
Lewis Hamilton - 369.5 puan
CANLI TAKIMLAR PUAN DURUMU
Mercedes - 584.5
Red Bull - 559.5
Ferrari - 307.5