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Giriş Tarihi: 5.12.2021 22:23 Son Güncelleme: 5.12.2021 22:36

Formula 1 Suudi Arabistan GP'de heyecan dorukta! Unutulmaz olaylar...

Formula 1 Suudi Arabistan GP’de heyecan dorukta! Unutulmaz olaylar...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan yarışın son turlarına girilmişken Mercedes pilotu Lewis Hamilton, birinci sırada yer alıyor. Hamilton'un hemen arkasında ise Max Verstappen bulunuyor.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşuluyor. Suudi Arabistan GP'si büyük bir heyecana sahne olurken, yarış 16. turda 3. kez start aldı.

Hamilton ve Verstappen'in kıyasıya rekabeti Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zirveye ulaştı. Yarış boyunca sürekli karşı karşıya gelen ikili, yarışın 40. turunda ilk iki sırayı paylaşıyor.

45. turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, birinci sırada yer alıyor. Hamilton'un hemen arkasında ise Max Verstappen bulunuyor.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

HAMİLTON ARKADAN ÇARPTI!

37. turda Mercedes pilotu Hamilton, Verstappen'e arkadan çarptı ve ön kanadını kırdı. Çarpışmanın ardından Hamilton, "Verstappen bana fren testi yaptı. Bu kesinlikle güvenli bir sürüş değil." ifadelerini kullandı.

43. turda Max Verstappen'e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

CANLI PİLOTLAR PUAN DURUMU

Max Verstappen - 369.5 puan
Lewis Hamilton - 369.5 puan

CANLI TAKIMLAR PUAN DURUMU

Mercedes - 584.5
Red Bull - 559.5
Ferrari - 307.5

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Formula 1 Suudi Arabistan GP'de heyecan dorukta! Unutulmaz olaylar...
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