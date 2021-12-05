G.Saray’a cezalar hep üst sınırdan

"Sadece kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz. Suçun cezası kişi ve kuruma göre değişmez. Hiç kimseye jest yapılmasın" "Rakiplerimizin şikâyet ettiği hakemler uzun süre ceza alırken, bizim kötü dediğimiz maç alıyor. Hakemlere böylece mesaj veriliyor"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstübir toplantı ile basının karşısına çıktı. Hedefinde yine TFF vardı. Terim'e verilen 6,Fenerbahçeli İrfan Can'a verilen 2 maçlıkceza üzerinden gündemi değerlendirdi. İşte öne çıkanlar: Türk futbolu dibi görmüş durumda. Bugünkü alışkanlık Galatasaraylı oyuncu, teknik heyeti ve kulübüne verilen cezaların üst sınırdan verilmesidir veya üst sınıra yakın. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın.
PFDK HEMEN DEĞİŞMELİ G.Saray maçında rakibin şikayet ettiği hakem, uzun süre cezalandırılırken, kötü yönetim gösterdiğini düşündüğümüz bir hakeme görev veriliyor. Yani hakemlere mesaj veriliyor. Disiplin Kurulu MHK ile ilgili değişimlerin hemen acilen yapılması gerekiyor. Bundan sonra gelecek Federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum. Standart dışı kararlarından futbolcularımız etkileniyor. Kendi mücadelelerinin karşılığını alacaklarından emin olmadan sahaya çıkıyorlar.
MİLLİ TAKIM HER ŞEYİMİZ Milli Takım bizim Milli Takımımız. Kişileri yaptıkları hatalar için Türk milli takımını cezalandırmayı asla düşünmeyiz. Galatasaray her zaman Türkiye'ye hizmetten ve milli takıma oyuncu vermekten şeref duyan bir camiadır. Mümkün olsa tüm oyuncuları biz versek. Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmek doğru değil. Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün yapılan ikili görüşmelerdeki samimiyete güveni yoktur.