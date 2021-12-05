Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Saray’a cezalar hep üst sınırdan
Giriş Tarihi: 5.12.2021

G.Saray’a cezalar hep üst sınırdan

MEHMET ÖZCAN
G.Saray’a cezalar hep üst sınırdan

"Sadece kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz. Suçun cezası kişi ve kuruma göre değişmez. Hiç kimseye jest yapılmasın" "Rakiplerimizin şikâyet ettiği hakemler uzun süre ceza alırken, bizim kötü dediğimiz maç alıyor. Hakemlere böylece mesaj veriliyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü bir toplantı ile basının karşısına çıktı. Hedefinde yine TFF vardı. Terim'e verilen 6, Fenerbahçeli İrfan Can'a verilen 2 maçlık ceza üzerinden gündemi değerlendirdi. İşte öne çıkanlar:
Türk futbolu dibi görmüş durumda.
Bugünkü alışkanlık Galatasaraylı oyuncu, teknik heyeti ve kulübüne verilen cezaların üst sınırdan verilmesidir veya üst sınıra yakın. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın.

PFDK HEMEN DEĞİŞMELİ
G.Saray maçında rakibin şikayet ettiği hakem, uzun süre cezalandırılırken, kötü yönetim gösterdiğini düşündüğümüz bir hakeme görev veriliyor. Yani hakemlere mesaj veriliyor.
Disiplin Kurulu MHK ile ilgili değişimlerin hemen acilen yapılması gerekiyor. Bundan sonra gelecek Federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum.
Standart dışı kararlarından futbolcularımız etkileniyor. Kendi mücadelelerinin karşılığını alacaklarından emin olmadan sahaya çıkıyorlar.

MİLLİ TAKIM HER ŞEYİMİZ
Milli Takım bizim Milli Takımımız. Kişileri yaptıkları hatalar için Türk milli takımını cezalandırmayı asla düşünmeyiz. Galatasaray her zaman Türkiye'ye hizmetten ve milli takıma oyuncu vermekten şeref duyan bir camiadır. Mümkün olsa tüm oyuncuları biz versek.
Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmek doğru değil.
Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün yapılan ikili görüşmelerdeki samimiyete güveni yoktur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...
Ortodoks rahipten Papa’ya sert tepki: “Sen bir kafirsin”
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray’a cezalar hep üst sınırdan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA