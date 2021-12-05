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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Mustafa Denizli’den F.Bahçe açıklaması

Mustafa Denizli’den F.Bahçe açıklaması
ALTAY'IN hocası Mustafa Denizli, "Galatasaray'dan bir puan almak güzel" derken hafta içinde F.Bahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi. Göztepe maçı için İzmir'de olan sarı-lacivertli kafilenin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını belirten Denizli, "Yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmamdan daha doğal bir şey olamaz. Onun dışında bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Altay'daki görevim son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim" ifadesini kullandı.

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Mustafa Denizli’den F.Bahçe açıklaması
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