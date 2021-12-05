Mustafa Denizli’den F.Bahçe açıklaması

ALTAY'IN hocası Mustafa Denizli, "Galatasaray'dan bir puan almak güzel" derken hafta içinde F.Bahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi. Göztepe maçı için İzmir'de olan sarı-lacivertli kafilenin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını belirten Denizli, "Yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım.Onlarla oturmamdan daha doğalbir şey olamaz. Onun dışında bir şey sözkonusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin.Altay'daki görevim son dereceönemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim" ifadesini kullandı.