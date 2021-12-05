N’Koudou en az 2 ay yok

KASIMPAŞA maçının son bölümünde önce ayağına darbe alan, ardından da yere bastığı esnada burkulma yaşayan Kevin N'Koudou, soyunma odasına sedyeyle taşınırken stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Fransız futbolcunundün çekilen MR'ında ayakbileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Deneyimli oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı, sürecin uzama ihtimalinin olduğu da belirtildi. 26 yaşındaki sol kanat, Beşiktaş'ageldiği günden bu yana 6. kez sakatlıkyaşadı. Bu sezon Yeni Malatyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan N'Koudou 7 lig, 4 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla3 sezon içerisinde sakatlık, hastalık veKovid-19 sebebiyle 35 maç kaçırdı.