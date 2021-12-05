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Giriş Tarihi: 5.12.2021

N’Koudou en az 2 ay yok

N’Koudou en az 2 ay yok
KASIMPAŞA maçının son bölümünde önce ayağına darbe alan, ardından da yere bastığı esnada burkulma yaşayan Kevin N'Koudou, soyunma odasına sedyeyle taşınırken stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Fransız futbolcunun dün çekilen MR'ında ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Deneyimli oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı, sürecin uzama ihtimalinin olduğu da belirtildi. 26 yaşındaki sol kanat, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 6. kez sakatlık yaşadı. Bu sezon Yeni Malatyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan N'Koudou 7 lig, 4 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla 3 sezon içerisinde sakatlık, hastalık ve Kovid-19 sebebiyle 35 maç kaçırdı.

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N’Koudou en az 2 ay yok
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