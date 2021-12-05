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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Sezon sonu birlikte horon oynayacağız

YUNUS EMRE SEL
Sezon sonu birlikte horon oynayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyeti stadı dolduran taraftara hediye etti. Verilen desteğin çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımıza teşekkürler. İstanbul'daki maçtan sonra davet ettim, burayı doldurdular, destek verdiler. Bu şekilde devam edelim. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız. Rekorlar kırılıyormuş. İnanın beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıyorum. Nasıl kazanırım rakibe göre, duygumuzu, enerjimizi nasıl yansıtırız ona bakıyorum. Tek derdimiz bu. Hiçbir şey kazanmıyoruz, sadece 3 puan alıyoruz. Mutluyuz... Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, daha fazla fedakârlık yaparak devam etmeliyiz" dedi.

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Sezon sonu birlikte horon oynayacağız
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