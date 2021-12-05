Sezon sonu birlikte horon oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyeti stadı dolduran taraftara hediye etti. Verilen desteğin çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımıza teşekkürler.İstanbul'daki maçtan sonradavet ettim, burayı doldurdular,destek verdiler. Bu şekilde devamedelim. Sene sonunda horonu hepberaber oynayacağız. Rekorlar kırılıyormuş.İnanın beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıyorum. Nasıl kazanırım rakibe göre, duygumuzu, enerjimizi nasıl yansıtırız ona bakıyorum. Tek derdimiz bu. Hiçbir şey kazanmıyoruz,sadece 3 puan alıyoruz. Mutluyuz...Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, dahafazla fedakârlık yaparak devam etmeliyiz" dedi.