Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Lazio’ya şok! Ciro Immobile sakatlanarak...

Son dakika haberi... Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, gruplarda son maçlar öncesinde 11 puanla lider konumunda yer alıyor. Hafta içerisinde İtalya'da oynanacak Lazio maçından 1 puan çıkarması halinde sarı-kırmızılılar, grubu lider tamamlayacak.
Galatasaray adına sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi olacak olan Lazio mücadelesi öncesi, temsilcimizin rakibinde sakatlık şoku yaşanıyor.
Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio, Serie A'nın 16. haftasında Sampdoria'ya konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Lazio, ligde puanını 25'e çıkardı.
Sampdoria maçının ilk yarısında takımının 2 golünü atan İtalyan forvet Immobile, maçın ikinci yarısında oyundan alındı ve yerini Vedat Muriqi'ye bıraktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ciro Immobile, sakatlık yaşadığı gerekçesiyle oyuna devam etmek istemedi.
Maurizio Sarri, maçın ardından Immobile'nin durumuyla ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, "Dizinde çok fazla ağrı hissetti. Umarım sadece bir çarpma etkisidir ve kısa sürede problem çözülür" dedi.