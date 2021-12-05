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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:30 Son Güncelleme: 5.12.2021 14:08

Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu Antalyaspor! Mame Thiam'dan 2 gol -CANLI-

Süper Lig’de Kayserispor’un konuğu Antalyaspor! Mame Thiam’dan 2 gol -CANLI-

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanamayan Kayserispor bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan son maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor galibiyet serisi elde etmek istiyor. Maçta 2 gol, 1 kırmızı kart var. Maçın canlı anlatımını haberimiziden yapabilirsiniz...

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını kazanamayan Kayserispor'da Mame Thiam takıma döndü ve ilk 11'de başladı. Kayserispor, maçın 10. ve 17. dakikasında Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

CANLI SKOR - Kayserispor 2-0 Antalyaspor

CANLI ANLATIM

10' Mame Thiam
17' Thiam (P)
34' Gavranovic (Kırmızı Kart)

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Silviu Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, Campanharo, İbrahim, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranović.

Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, Eylül 2011-Ağustos 2012 arasından bu yana rakibine üst üste üç kez mağlup olmuyor.

-Kayserispor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda üst üste iki kez mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

-Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı iç saha maçının sadece birini kaybeden Kayserispor (3G 2B), geride kalan süreçte Gaziantep FK'nın (4) ardından evinde en az gol yiyen ekip konumunda (5).

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Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu Antalyaspor! Mame Thiam'dan 2 gol -CANLI-
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