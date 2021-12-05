Süper Lig’de Kayserispor’un konuğu Antalyaspor! Mame Thiam’dan 2 gol -CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını kazanamayan Kayserispor'da Mame Thiam takıma döndü ve ilk 11'de başladı. Kayserispor, maçın 10. ve 17. dakikasında Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.
CANLI SKOR - Kayserispor 2-0 Antalyaspor
10' Mame Thiam
17' Thiam (P)
34' Gavranovic (Kırmızı Kart)
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Silviu Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, Campanharo, İbrahim, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranović.
Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, Eylül 2011-Ağustos 2012 arasından bu yana rakibine üst üste üç kez mağlup olmuyor.
-Kayserispor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda üst üste iki kez mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
-Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı iç saha maçının sadece birini kaybeden Kayserispor (3G 2B), geride kalan süreçte Gaziantep FK'nın (4) ardından evinde en az gol yiyen ekip konumunda (5).