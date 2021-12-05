Süper Lig’de Kayserispor’un konuğu Antalyaspor! Mame Thiam’dan 2 gol -CANLI

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Silviu Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, Campanharo, İbrahim, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranović.

Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, Eylül 2011-Ağustos 2012 arasından bu yana rakibine üst üste üç kez mağlup olmuyor.

-Kayserispor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda üst üste iki kez mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

-Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı iç saha maçının sadece birini kaybeden Kayserispor (3G 2B), geride kalan süreçte Gaziantep FK'nın (4) ardından evinde en az gol yiyen ekip konumunda (5).