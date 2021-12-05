Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe'nin ruhunu ortaya koyduk"

"Oyuncuları tebrik etmemiz gerekiyor. Hepsi harika bir performans gösterdi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter ortaya koyduk. Fenerbahçe'nin aile ruhunu ortaya koyduk. Taraftarlar da harikaydı. Çok mutluyum."

"Bizim yapmamız gereken maç maç bakmak. Önce Avrupa Ligi maçına bakacağız. Sonra da lig maçına bakacağız. Çok iyi bir birlik var. Avrupa ve sonra da ligde zorlu maçlar var. Aile ruhunu yansıtırsak ve bugünkü gibi savaşırsak bu maçlar kolay olacaktır. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Mutluyum çünkü biz birlik olduğumuz zaman en önemli şey bu."