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Giriş Tarihi: 5.12.2021 21:49 Son Güncelleme: 5.12.2021 21:57

Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe'nin ruhunu ortaya koyduk"

Vitor Pereira’dan galibiyet yorumu! Fenerbahçe’nin ruhunu ortaya koyduk

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira,

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. 27 puana yükselen Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve lider Trabzonspor ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Pereira'nın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Oyuncuları tebrik etmemiz gerekiyor. Hepsi harika bir performans gösterdi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter ortaya koyduk. Fenerbahçe'nin aile ruhunu ortaya koyduk. Taraftarlar da harikaydı. Çok mutluyum."

"Bizim yapmamız gereken maç maç bakmak. Önce Avrupa Ligi maçına bakacağız. Sonra da lig maçına bakacağız. Çok iyi bir birlik var. Avrupa ve sonra da ligde zorlu maçlar var. Aile ruhunu yansıtırsak ve bugünkü gibi savaşırsak bu maçlar kolay olacaktır. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Mutluyum çünkü biz birlik olduğumuz zaman en önemli şey bu."

Vitor Pereira, yedek kulübesinin yer değişikliğiyle ilgili olarak ise "Şansla pek alakası yok. Biz mesafeden dolayı zaman kaybediyorduk özellikle oyuncu değişikliklerinde. Bu nedenle böyle bir değişiklik yaptık." dedi.

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Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe'nin ruhunu ortaya koyduk"
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