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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Yiğido Alanya’dan zaferle çıktı!

Yiğido Alanya’dan zaferle çıktı!
Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini (4B-1M) geçen hafta Hatayspor'u 4-0 yenerek bitiren Demir Grup Sivasspor, Alanyaspor engelini tek golle geçti. Ev sahibi ekip ise üst üste ikinci son 4 haftada üçüncü yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 53. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası çaprazında topu kontrol eden Kerem Atakan Kesgin sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1. 85'te sarı kart gören Uğur Çiftçi bir dakika sonra sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı gördü. Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivas gelecek hafta oynayacağı G.Saray maçı öncesi moral buldu. Alanyaspor haftaya Malatya'ya gidecek.

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Yiğido Alanya’dan zaferle çıktı!
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