Yiğido Alanya’dan zaferle çıktı!

Süper Lig'de 5 maçlıkgalibiyet hasretini(4B-1M) geçenhafta Hatayspor'u 4-0 yenerekbitiren Demir Grup Sivasspor,Alanyaspor engelini tek gollegeçti. Ev sahibi ekip ise üstüste ikinci son 4 haftadaüçüncü yenilgisini aldı. Karşılaşmanınilk yarısı golsüz sona ererken, 53. dakikadaGradel'in pasında ceza sahası çaprazındatopu kontrol eden Kerem AtakanKesgin sert bir şutla fileleri havalandırdı:0-1. 85'te sarı kart gören Uğur Çiftçibir dakika sonra sağ kanattan cezasahasına girmek üzere olan Tetah'afaul yapınca ikinci sarıdan kırmızıgördü. Üst üste ikinci galibiyetinialan Sivas gelecek haftaoynayacağı G.Saray maçı öncesimoral buldu. Alanyaspor haftayaMalatya'ya gidecek.