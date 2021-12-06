Abdullah Avcı Şenol Güneş’i geride bıraktı! Bir rekor daha

GEÇEN SEZONA 19 PUANLIK FARK

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı. Bu sezon aynı dönemde 19 puan daha fazla kazanan bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon 9. sırada yer alıyordu.





AVCI, 2.30 PUAN ORTALAMASIYLA ZİRVEDE

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile Süper Lig'de 47 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Avcı, bu maçlarda 2.30 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.