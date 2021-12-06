Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başrolde Hakan var
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Başrolde Hakan var

Başrolde Hakan var

Çizme’deki spor gazeteleri, Hakan Çalhanoğlu’nu İnter’in 3-0 kazandığı maçın en iyi oyuncusu seçerken, ‘Klasını gösterip, şov yaptı’ diye yazdı

İtalyan spor basını, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Roma maçında kornerden attığı golü ve performansını göklere çıkardı. İşte yorumlar ve verilen puanlar: La Gazzetta dello Sport: (8)... Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi, sayıların çok ötesinde. Brozovic ile birlikte İnter'i yönetmekte ustalaştı. Corriere dello Sport: (7.5) Klasını gösterip, şov yaptı. Hiç bu kadar istikrarlı ve tehlikeli görülmemişti. Sahanın her yerinde. İnter için çok büyük transfer. İnzaghi, onun değerini daha da artırıyor. Tuttosport: (8) Mükemmel bir maç çıkardı.

BU GOLE ÇOK ÇALIŞMIŞTIM
Milli futbolcu maçın ardından kornerden gol vuruşlarını bir süredir çalıştığını belirterek, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent TİMURLENK
Gelecek Hakan'ın
Milli Takım EURO 2020 için kamptayken Çalhanoğlu geleceğini arıyordu. Milan ile yıllık ücret pazarlığı, Katar'a gidecek söylentisi derken Inter orta sahadaki önemli yıldızı Eriksen'i kaybetti. İtalya'nın son şampiyonunu hocası yarı yolda bırakmış, Lukaku ve Hakimi gibi iki flaş ismi ayrılmış. Bonservisi elinde olan Hakan'ı fazla düşünmeden kadrolarına kattılar. Yeni hoca Inzaghi, Çalhanoğlu'nun kalitesine inandığını söylerken, Hakan sezona kötü başladı. İtalyan medyası bu transferi sorguluyordu. Ama teknik direktörünüz size inanıyorsa bir adım öndesinizdir. Kısa zaman sonra Brozovic-Barella orta saha göbeğinin değişmezi olmayı başardı Hakan. Derbide attığı golle taraftarın gözünde de yükseldi. Onun da morali ile Napoli ve Venezia'yı da boş geçmedi. Roma'ya kornerden gol atıp, asist yapan Hakan 8.6 verimlilik notu ile Inter'in en iyisi oldu. Ve dün İtalya'da elbetteki manşetlerdeydi. Çalhanoğlu 28 yaşına giriyor ve en verimli döneminde. Bu çizgisi onu Serie A'nın yıldızları posterine taşır. Ama önemli olan bugün Trabzonspor forması giyen Hamsik gibi yıllar boyunca bu posterde kalabilmek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başrolde Hakan var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA