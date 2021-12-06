Başrolde Hakan var

Çizme’deki spor gazeteleri, Hakan Çalhanoğlu’nu İnter’in 3-0 kazandığı maçın en iyi oyuncusu seçerken, ‘Klasını gösterip, şov yaptı’ diye yazdı
İtalyan spor basını, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Roma maçında kornerden attığı golü ve performansını göklere çıkardı. İşte yorumlar ve verilen puanlar: La Gazzetta dello Sport: (8)... Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi, sayıların çok ötesinde. Brozovic ile birlikte İnter'i yönetmekte ustalaştı. Corrieredello Sport: (7.5) Klasını gösterip, şov yaptı. Hiç bu kadar istikrarlı ve tehlikeli görülmemişti. Sahanın her yerinde. İnter için çok büyük transfer. İnzaghi, onun değerini daha da artırıyor. Tuttosport: (8) Mükemmel bir maç çıkardı.
BU GOLE ÇOK ÇALIŞMIŞTIM
Millifutbolcu maçın ardından kornerden gol vuruşlarını bir süredir çalıştığını belirterek, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Bülent TİMURLENK Gelecek Hakan'ın
Milli Takım EURO 2020 için kamptayken Çalhanoğlu geleceğini arıyordu. Milan ile yıllık ücret pazarlığı, Katar'a gidecek söylentisi derken Inter orta sahadaki önemli yıldızı Eriksen'i kaybetti. İtalya'nın son şampiyonunu hocası yarı yolda bırakmış, Lukaku ve Hakimi gibi iki flaş ismi ayrılmış. Bonservisi elinde olan Hakan'ı fazla düşünmeden kadrolarına kattılar. Yeni hoca Inzaghi, Çalhanoğlu'nun kalitesine inandığını söylerken, Hakan sezona kötü başladı. İtalyan medyası bu transferisorguluyordu. Amateknik direktörünüz sizeinanıyorsa bir adım öndesinizdir. Kısa zaman sonra Brozovic-Barella orta saha göbeğinin değişmezi olmayı başardı Hakan. Derbide attığı golle taraftarın gözünde de yükseldi. Onun da morali ile Napoli ve Venezia'yı da boş geçmedi. Roma'ya kornerden gol atıp, asist yapan Hakan 8.6 verimlilik notu ile Inter'in en iyisi oldu. Ve dün İtalya'da elbetteki manşetlerdeydi. Çalhanoğlu 28 yaşına giriyor ve en verimli döneminde. Bu çizgisi onu Serie A'nınyıldızları posterine taşır. Ama önemli olan bugün Trabzonspor forması giyen Hamsik gibi yıllar boyunca bu posterde kalabilmek.