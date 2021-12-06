Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş puan için Dortmund deplasmanında!
Giriş Tarihi: 6.12.2021 09:41

Beşiktaş puan için Dortmund deplasmanında!

AA
Beşiktaş puan için Dortmund deplasmanında!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun son maçında yarın (7 Aralık) deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında İFŞA şoku! "Alkollüydüm" dedi ama...
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş puan için Dortmund deplasmanında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA