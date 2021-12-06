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Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:35

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride bıraktığı 5 karşılaşmada puan alamayan temsilcimiz, son maça prestij için çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında siyah-beyazlı temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ilk puan ve puanlarını almak için sahaya çıkacak. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dortmund-Beşiktaş maçı 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Fransız hakem François Letexier'ın yöneteceği maç 23.00'da başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Liginde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00te özel bir uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadionda TSİ 20.00de yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.30da bir basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bu arada Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou yer almadı.
Sergen Yalçın'ın B. Dortmund maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle;
"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş"

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Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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