Cornelius dinlenecek

TRABZONSPOR'UN Adana Demirspor ile oynadığı maçın 9. dakikasında sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılan Cornelius'un çarpışma sonucunda alnında meydana gelen açılmaya 8 dikiş atılmıştı. Oyuncununhastanede iki kez tomografisininçekildiği ve ciddi bir sağlık sorununarastlanmaması sebebiyletaburcu edildiğibelirtildi. Doktorların uyarısıyla Danimarkalı oyuncu bir süre dinlendirilecek ve antrenmanlara katılmayacak. Cornelius'un hafta sonunda oynanacak olan Antalyaspor maçında görev yapıp yapmayacağı ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.