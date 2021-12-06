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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Cornelius dinlenecek

Cornelius dinlenecek
TRABZONSPOR'UN Adana Demirspor ile oynadığı maçın 9. dakikasında sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılan Cornelius'un çarpışma sonucunda alnında meydana gelen açılmaya 8 dikiş atılmıştı. Oyuncunun hastanede iki kez tomografisinin çekildiği ve ciddi bir sağlık sorununa rastlanmaması sebebiyle taburcu edildiği belirtildi. Doktorların uyarısıyla Danimarkalı oyuncu bir süre dinlendirilecek ve antrenmanlara katılmayacak. Cornelius'un hafta sonunda oynanacak olan Antalyaspor maçında görev yapıp yapmayacağı ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Cornelius dinlenecek
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