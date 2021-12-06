Nut Sport'a konuşan ve sürekli olarak Vitor Pereira'nın istifa etmesi gerektiğini ifade eden Serhat Akın "Vitor Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı. Pereira'yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda 'aile ortamı' falan da dememiş. Avrupa'da böyle bir söylem yok. Profesyonel olmak önemli.