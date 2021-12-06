Süper Lig'in 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe son 4 maçta iki beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Dünkü maçın ardından konuşan eski Fenerbahçe'li Serhat Akın, Vitor Pereira ve Joachim Löw ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Serhat Akın'dan Löw itirafı...
Nut Sport'a konuşan ve sürekli olarak Vitor Pereira'nın istifa etmesi gerektiğini ifade eden Serhat Akın "Vitor Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı. Pereira'yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda 'aile ortamı' falan da dememiş. Avrupa'da böyle bir söylem yok. Profesyonel olmak önemli.
Szalai bu takımda stoperde, sol bekte, ön liberoda hatta sol açıkta bile oynar. Fenerbahçe'de genel olarak gol atma sıkıntısı var.
Trabzonspor'da herkes gol atabiliyorken Fenerbahçe'de böyle kadro yok. Mesela Mesut ve İrfan her maç 1-2 asist ya da gol atabilse başka bir Fenerbahçe görebiliriz" dedi.
"MESUT VARKEN LÖW GELMELİ"
Löw ile yaptığı konuşmayı dile getiren Serhat Akın, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman 'Löw gelmeli' dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz.
"LÖW'E 'FENERBAHÇE'YE GEL EFSANE' OL DEDİM"
Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır.
Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz" şeklinde konuştu.
"3 MİLYON EURO'YA GELİR"
Son olarak Löw'ün aldığı maaşla ilgili de konuşan Serhat Akın, "Almanya'da 3 milyon euro civarı alıyordur. Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli" ifadelerini kullandı.