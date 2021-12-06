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Giriş Tarihi: 6.12.2021 07:50 Son Güncelleme: 6.12.2021 08:18

Fatih Terim'in en kötü sezonu! Ligi sekizinci bitirmişti...

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim’in en kötü sezonu! Ligi sekizinci bitirmişti...

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, liderin 16 puan gerisine düştü. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Galatasaray kariyerinin en kötü 15 maçlık performansını ortaya koydu. Geride kalan dönemlerin ilk 15 haftası baz alındığında 30 puan ortalaması yakalayan deneyimli hoca, bu sezon ise 23 puanda kaldı.

Bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray, Süper Lig'de ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Altay beraberliği ile 3 puan hasreti 4 maça çıkan Aslan, Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Bu performans aynı zamanda Terim'in en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

Dört farklı dönemde toplam 13 sezon Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, en kötü 15 maçlık performansını sergiledi.

Süper Lig'in ilk 15 haftalık bölümünde iki kez 38 puanı gören ve bu periyotta ortalaması 30 puan olan deneyimli teknik adam, bu sezon ise sadece 23 puan alarak dibe vurdu.

Üç puanlı sisteme geçilen 1987 yazından bu yana en kötü dönemini Süper Lig'i 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda yaşayan sarı-kırmızılılar, yine aynı tabloyla karşılaştı.

G.Saray'ın 2010-11 sezonunda da 15 hafta sonunda zirveyle arasındaki puan farkı 16'ydı.

EZELİ RAKİPLERİNİN İKİSİNE DE BOYUN EĞDİ

Ayrıca ligin ilk yarısında üç ezeli rakibi ile de karşı karşıya geldiği maçlarda Cimbom'un yüzü gülmedi. Lider Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Aslan, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye de 2-1'lik skorlarla mağlup olarak derbi sevinci de yaşayamadı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca ligin 15 haftalık bölümünde ikinci kez 4 haftalık kazanamama serisine imza atarak düşüşünü sürdürdü.

FLORYA'DA CEZA İDMANI

Lazio maçı için çarşamba günü İtalya'nın yolunu tutacak Galatasaray'da pazar günü takıma izin verilmesi planlanmıştı. Ancak 2-2'lik Altay beraberliği Florya'da şok etkisi yarattı ve Fatih Terim tarafından oyunculara pazar günü ceza idmanı koyuldu.

Sarı-kırmızılı oyuncular dün moralsiz olarak tesise gelip rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanda ise kimsenin ağzını bıçak açmadı.

CICALDAU 2 MAÇ DAHA YOK!

Perşembe günü yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı. Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.

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Fatih Terim'in en kötü sezonu! Ligi sekizinci bitirmişti...
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