Fatih Terim’in en kötü sezonu! Ligi sekizinci bitirmişti...

Bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray, Süper Lig'de ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Altay beraberliği ile 3 puan hasreti 4 maça çıkan Aslan, Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Bu performans aynı zamanda Terim'in en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.