Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi
Giriş Tarihi: 6.12.2021 14:21 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:22

Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi

AA
Fenerbahçe’ye Enner Valencia müjdesi

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Enner Valencia ise topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş'ın ise günü tedavi programıyla geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, Enner Valencia'nın ise sahada topla çalışmalara başladığı kaydedildi. Mert Hakan Yandaş'ın ise günü tedavi programıyla geçirdiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında İFŞA şoku! "Alkollüydüm" dedi ama...
Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA