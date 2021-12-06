Giresun’dan gümrük şov

Geçen hafta Beşiktaş’ı 4-0 yenen Karadeniz ekibi, Karagümrük’ü de 1-0 geriden gelip 3-1’le yıktı
SÜPER Lig'de son haftaların formda ekibi GZT Giresunspor, Karagümrük'ten 3 puanı 3 golle aldı. Konuk ekip, 28. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic'in topu ağlara yollamasıyla 1-0 önegeçti. İlk yarı da bu sonuçla tamamlandı. İkinci devre sahneye ev sahibi ekip çıktı. 69'da Baldeskora denge getirdi: 1-1. 83'te Doukara galibiyetgolünü attı: 2-1. 86'da Tunay'ın müdahalesi ile Aziz yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 88'de Doukara skoru ilan etti: 3-1.