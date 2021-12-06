Hiç bu kadar parlamamıştı

SON 5 maçta skora katkı yapan ve Trabzonspor'da altın dönemini yaşayan Anthony Nwakaeme, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Bu sezon 7 gol, 6 asist kaydedenNijeryalı, takımının büyük farkla zirvedeoturmasında önemli pay sahibi. Trabzonspor öncesi kariyerinde bu rakamlara yaklaşamayan oyuncunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetim harekete geçti. Trabzon'da mutlu olan ve daha önce yapt-ı ğı açıklamalarda da kalmak istediğini söyleyen Nwakaeme ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerde sözleşmeninsüresi konusunda bir sorun bulunmazken rakam konusundaise ufak farklılıklar olduğu öğrenildi.