Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hiç bu kadar parlamamıştı
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Hiç bu kadar parlamamıştı

Hiç bu kadar parlamamıştı
SON 5 maçta skora katkı yapan ve Trabzonspor'da altın dönemini yaşayan Anthony Nwakaeme, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Bu sezon 7 gol, 6 asist kaydeden Nijeryalı, takımının büyük farkla zirvede oturmasında önemli pay sahibi. Trabzonspor öncesi kariyerinde bu rakamlara yaklaşamayan oyuncunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetim harekete geçti. Trabzon'da mutlu olan ve daha önce yapt-ı ğı açıklamalarda da kalmak istediğini söyleyen Nwakaeme ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerde sözleşmenin süresi konusunda bir sorun bulunmazken rakam konusunda ise ufak farklılıklar olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hiç bu kadar parlamamıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA