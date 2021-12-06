“Oyuncularım harika performans sergiledi, ortaya harika bir karakter koydu. Birlikte savaştık ve aile olduğumuzu gösterdik. İşte biz buyuz. Birlik olmamız benim için en önemli şey. Uyurken de uyandığımda da Fenerbahçe’yi düşünüyorum.”
İstim üzerindeki Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçının ardından talebelerine övgüler yağdırdı. Portekizli hoca, "Harika bir performans sergilediler ve ortaya harika bir karakter koydular. Birlikte savaştık. Taraftarımız da muhteşemdi. Aile olduğumuzu gösterdik. İşte biz buyuz. Yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Trabzonspor'un neler yaptığınıkontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızıederiz. Bu maçtaki gibi oynarsak,Fenerbahçeruhunu gösterirsekherşey dahakolay, şansımızçokyüksek olacaktır. Şimdiönümüzde UEFA AvrupaLigi var, sonra yine ligedöneceğiz. İki karşılaşmada zorlu geçecek. Nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli. Birlik olmamız benim için en önemli şey. Bunun için çok mutluyum. Uyurken de uyandığımda da Fenerbahçe'yi düşünüyorum" diye konuştu.
ŞANS VE UĞURLA ALAKASI YOK
Pereira, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kullandığı kulübeyi değiştirmesi ile ilgili soruya da "Şanslaveya uğurla alakası yoktu. Oyuncudeğişikliği ve iletişimle ilgili sıkıntılaryaşıyorduk. Sebebi buydu" cevabını verdi.
4. GOLDEAŞKA GELDİ! BU karşılaşmada yaşanacak olası puan kaybında Vitor Pereira'nın görevine son verilmesi yüksek bir ihtimaldi. Bu nedenle Portekizli hoca, oldukça stresliydi. İlk üç golde tepkisiz kalan Pereira, 4. gol sonrası ise büyük sevinç yaşadı.
FERDİ: PEREİRA BANA ÖZGÜRLÜK TANIYOR F.BAHÇE'NİNbaşarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Çaykur Rizespor maçını farklı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla ilgili olarak da "Hocamız bana öz güven aşıladı, sahada özgürlük tanıyor. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi.
FENER KULÜBEYİ DEĞİŞTİRDİ!
FENERBAHÇE, uzun yılar sonra ilk kez Kadıköy'de okul açık tarafındaki yarı sahada ısındı ve ilk kez bu bölgedeki kulübeyi kullandı. Bu değişim sosyalmedyada 'totem' yorumlarını da beraberindegetirdi. İşin aslı ise sonradan ortaya çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısınan yedek oyunculara daha yakın olmak için kulübeyi değiştirdiği öğrenildi
KARABAĞ GAZİLERİNİ AĞIRLADILAR
ÇAYKUR Rizespor maçını Azerbaycan'ın Karabağ savaşı gazileri Fenerium Alt Tribünü'nde takip etti. Sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen Karabağ gazileri, mücadele öncesinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak stat önünde fotoğraf çektirdi.
GUSTAVO 5MAÇ SONRA
SARI-LACIVERTLILERDE tedavileri devam eden Altay, Valencia ve Mert Hakan'ın yanı sıra kart cezalıları Zajc ve Novak ile PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle İrfan Can Kahveci maç kadrosunda yoktu. Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo, 5 maç sonra, teknik direktör Vitor Pereira'nın 4'lü savunmaya dönüşü sonrası yedek kalan Attila Szalai ise 2 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
TARAFTARLARTAKIMA KÜSTÜ ÜST üste gelen kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Ç. Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nun tribününde büyük boşluklar göze çarptı. Maçı 17 bin 717 biletli seyirci izledi.