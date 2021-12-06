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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Kayseri 9 kişiyle antalya’yı yıktı

Kayseri 9 kişiyle antalya’yı yıktı

Thiam’ın biri penaltıdan iki golüyle kazanıp, 3 maç sonra galip gelen ev sahibi ekipte Gavranovic ve Kolovetsios kırmızı kart gördü

TÜRKİYE Kupası'nda hafta içi adını 5. tura yazdıran iki takımın Süper Lig'deki buluşmasında Yukatel Kayserispor, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 yendi. 11. dakikada Hosseini'nin uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Thiam'ın kafayla çevirmeye çalıştığı top Poli'nin eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası beyaz noktayı gösterdi. 17. dakikada penaltıyı kullanan Thiam kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Ev sahibi ekipte 33'te Gavranovic hakeme itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı gördü. 59'da ise Kolovetsios, Fredy'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Antalya 9 kişi kalan rakibi karşısında kalesinde duvar örüp 5 kurtarış yapan Lung'u geçemeyince son 5 haftada 2. yenilgisini (3G) aldı. Kayserispor ise 3 maç sonra (2B-1M) galip geldi.

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Kayseri 9 kişiyle antalya’yı yıktı
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