Kayseri 9 kişiyle antalya’yı yıktı

Thiam’ın biri penaltıdan iki golüyle kazanıp, 3 maç sonra galip gelen ev sahibi ekipte Gavranovic ve Kolovetsios kırmızı kart gördü
TÜRKİYE Kupası'nda hafta içi adını 5. tura yazdıran iki takımın Süper Lig'deki buluşmasında Yukatel Kayserispor, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 yendi. 11. dakikadaHosseini'nin uzun pasıylaceza sahası içinde toplabuluşan Thiam, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Thiam'ın kafayla çevirmeye çalıştığı top Poli'nineline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası beyaz noktayı gösterdi. 17. dakikada penaltıyıkullanan Thiam kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Ev sahibi ekipte 33'teGavranovic hakeme itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı gördü. 59'da iseKolovetsios, Fredy'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Antalya 9 kişi kalan rakibi karşısında kalesinde duvar örüp 5 kurtarışyapan Lung'u geçemeyince son 5 haftada 2. yenilgisini (3G) aldı. Kayserispor ise 3 maç sonra (2B-1M) galip geldi.