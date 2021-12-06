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Giriş Tarihi: 6.12.2021 22:32

Süper Lig'de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı

DHA
Süper Lig’de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin şutunda kaleci Ertaç, topu çeldi.

26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bytyqi ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

79'uncu dakikada Konyaspor yine sağ kanattan geldi. Serdar'ın ortasında ceza sahasında içinde Guilherme şutunu çekti. Kaleci Ertaç'tan seken topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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Süper Lig'de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı
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