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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Trabzon’da şampiyonluk havası

Trabzon’da şampiyonluk havası
TRABZON'DA yerel gazeteler, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek zirvedeki dev farkı koruyan bordo-mavili takıma övgüler yağdırdı. Son Nokta Gazetesi, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor… Haydi şimdi bütün eller havaya" başlığını atarken, Karadeniz Gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo-mavi", arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyon Trabzon" ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi de "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz" manşetini kullandı. Taka ise birinci sayfasında, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor… Tam gaz şampiyonluğa" başlığını attı.

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Trabzon’da şampiyonluk havası
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