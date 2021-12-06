Trabzon’da şampiyonluk havası

TRABZON'DA yerel gazeteler, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek zirvedeki dev farkı koruyan bordo-mavili takıma övgüler yağdırdı. Son Nokta Gazetesi, "Türkiye'yi etkisialtına alan Grup Yenilmezler, şampiyonlukiçin söylüyor… Haydi şimdi bütün ellerhavaya" başlığını atarken, Karadeniz Gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo-mavi",arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyonTrabzon" ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi de "Koşar adım şampiyonluğagidiyoruz" manşetini kullandı. Taka ise birinci sayfasında, "Rakiplerine farkatan namağlup Trabzonspor, eze ezeyoluna devam ediyor… Tam gazşampiyonluğa" başlığını attı.