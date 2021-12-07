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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Cedric Bakambu dünyaları istiyor!

Cedric Bakambu dünyaları istiyor!

Aslan’ın transfer listesindeki golcü oyuncu, 3.5 yıl için toplam 10.5 milyon Euro (163.5 milyon TL) istedi

Çin'den ayrılma kararı alan ve G.Saray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek... Eski kulübü Villarreal ile görüşen 30 yaşındaki oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep etti. Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon Euro. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Bakambu ile aynı paraları isteyen Ghezzal ve Elneny transferlerini veto etmişti. Bu sezon Diagne, Mohamed ve Halil'den beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray'da ocak ayında forvet takviyesi gündemde. Eski Bursasporlu Bakambu dışında Real Madrid'de umduğunu bulamayan Jovic'in de ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor.

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Cedric Bakambu dünyaları istiyor!
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