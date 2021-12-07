Dortmund-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın için şok sözler: Elinde olsa 3 oyuncuyu istemezdi

SORU: Beşiktaş, Dortmund ile oynuyor. Sıfır puanı var. Grubu sıfırla kapatırsa bu tarihi olay için yorumunuz ne olur?



ALİ GÜLTİKEN: İstanbul'daki ilk Dortmund maçında kaybetse bile oyun olarak keyif veren bir takımdan bugün bambaşka bir noktaya geldi. Her şeye rağmen son maçta elde edilebilecek olan için tekrar bir motivasyon yakalanacağını düşünüyorum.