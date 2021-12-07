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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:03 Son Güncelleme: 7.12.2021 11:12

Dortmund-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın için şok sözler: Elinde olsa 3 oyuncuyu istemezdi

Dortmund-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın için şok sözler: Elinde olsa 3 oyuncuyu istemezdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün grubun son maçında deplasmanda Dortmund ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kaybeden Beşiktaş'ta oyuncuların performansı eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Bugünkü maçta da Pjanic ve Alex Teixeira forma giyemeyecek. SABAH Spor yazarları, maç öncesi Beşiktaş'ın yeni transferleri için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Levent Tüzemen, "Sergen Yalçın'a sorsaydınız, 3 oyuncusunu da takıma almazdı..." diyerek yabancı oyuncuları hedef aldı. İşte o çarpıcı ifadeler...

Ligde 6 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bugün Şampiyonlar Ligi'nde formalite olarak grubun son maçına çıkıyor. Beşiktaş gruptaki 5 maçını da kaybetti ve kabus gibi dönem geçirdi. İlk Dortmund maçı sonrası sakatlıklarla boğuşan takımın oyun anlamında performansı istenilen düzeye çıkmadı ve Sergen Yalçın'ın istifa sözlerine kadar gidildi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Bugün Dortmund maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Pjanic ve Alex Teixeira gibi iki yıldızı forma giyemeyecek. Maç öncesinde SABAH Spor yazarları, Beşiktaş'ın transferleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanarak Pjanic, Batshuayi ve Alex Teixeira'yı eleştirdi. İşte o ifadeler...

SORU: Beşiktaş, Dortmund ile oynuyor. Sıfır puanı var. Grubu sıfırla kapatırsa bu tarihi olay için yorumunuz ne olur?

ALİ GÜLTİKEN: İstanbul'daki ilk Dortmund maçında kaybetse bile oyun olarak keyif veren bir takımdan bugün bambaşka bir noktaya geldi. Her şeye rağmen son maçta elde edilebilecek olan için tekrar bir motivasyon yakalanacağını düşünüyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş'ın gruptan çıkması zordu ama 5 mağlubiyet biraz 'fazla' oldu. Çok daha fazlası ligde olduğu için bu akşam çıkacakları formalite maçında as oyuncular yerine Şampiyonlar Ligi müziğini seremonide dinleyecek gençleri tercih ederler diye düşünüyorum.

Dortmund-Beşiktaş maçını izlemek bizim için mecburiyet. Ama kaç Beşiktaşlı bu akşam Milan-Liverpool maçını tercih edecek, işte bunu sormak işin acı tarafı.



LEVENT TÜZEMEN: Şampiyonlar Ligi için maliyetli bir kadro kurulmasına rağmen hiç puan alınmaması Beşiktaş'a yakışmadı. Pjanic, Batshuayi, Alex büyük isim olarak geldiler ama Beşiktaş'ta oynamayı lütfen kabul etmişler.

"SERGEN YALÇI 3 YABANCIYI DA TAKIMA ALMAK İSTEMEZDİ"

Beşiktaş'a aidiyet duygusu göstererek oynamadılar. Bugün Sergen Yalçın'a sorsaydın, bu üç yabancıyı da takıma almazdı. Genç yıldız Can Bozdoğan'ın hırsı, tüccar zihniyetli yabancılarda yok.

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Dortmund-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın için şok sözler: Elinde olsa 3 oyuncuyu istemezdi
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